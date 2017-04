Accessibilité : 96 % des lieux ouverts au public engagés dans la démarche

Sur un peu plus d’un million d’ERP au total (commerces de proximité, cabinets médicaux, restaurants…), 300 000 étaient accessibles dès leur construction, et 84 166 après travaux, soit un total de 384 166 ERP accessibles (37 % du total), selon les chiffres au 1er février 2017, publiés sur le site internet de la Délégation.

Parmi les lieux non accessibles (encore 63 % du total), 606 656 sont entrés dans le dispositif prévu par la loi du 5 août 2015 : sur ce total, 523 148 ont déposé un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap), document précisant un calendrier de travaux et un engagement financier, et 83 508 (8 % du total) ont obtenu une prorogation.

Il reste 43 344 établissements (4,3 % du total) qui n’ont fait aucune démarche.

La loi handicap de 2005 avait prévu que les lieux et transports publics devaient être accessibles aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015. Mais cette échéance n’ayant pas été respectée, la loi du 5 août 2015 a instauré de nouveaux délais : de 3 ans pour les établissements pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes (commerces de proximité ou cabinets médicaux), à 6 ans, voire 9 ans pour les établissements de plus grande capacité, en « difficulté financière avérée », ou encore les transports ferroviaires.

Les établissements non accessibles avaient théoriquement jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer en préfecture leurs « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’ap), document précisant un calendrier de travaux et un engagement financier, ou pour faire une demande de prorogation. De nombreux dossiers ont été déposés après cette date.

