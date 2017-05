L’APF recherche des bénévoles pour accompagner des vacanciers handicapés

Depuis de nombreuses années, APF Évasion défend le droit aux vacances pour tous. Pour cet été, le service vacances de l’APF recherche des accompagnateurs bénévoles, afin d’apporter une aide personnalisée à des vacanciers en situation de handicap moteur ou de polyhandicap lors de séjours de vacances. « Toute personne de plus de 18 ans, dynamique, respectueuse des valeurs de l’APF et prête à donner deux semaines de son temps peut devenir accompagnateur bénévole ! », précise l’association. Cette année, de juin à septembre, 1 200 vacanciers (adultes et enfants) doivent partir en vacances, en France ou à l’étranger, grâce à l’engagement de plus de 1 200 bénévoles à leurs côtés.

Les accompagnateurs bénévoles participent à toutes les activités et visites proposées lors du séjour et aident les vacanciers handicapés dans tous leurs gestes quotidiens : manger, se laver, s’habiller… « Véritable soutien pour la personne en situation de handicap, l’organisation des séjours prévoit un accompagnateur pour chaque vacancier », indique APF Évasion. Aucune compétence particulière n’est demandée aux bénévoles. « Il suffit d’être majeur avec une bonne résistance physique et surtout l’envie de partager des moments forts et inoubliables durant deux semaines », assure Sonia De Gois, responsable du recrutement au sein d’APF Évasion.

APF Évasion prend en charge les frais des accompagnateurs bénévoles (transport, hébergement, repas, assurances). Et des journées de formation sont programmées, sur le lieu du séjour, avant l’arrivée des vacanciers en situation de handicap.

Pour devenir accompagnateur bénévole, APF Évasion propose plusieurs possibilités :