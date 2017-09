Renforcer le maintien dans l’emploi des personnes handicapées

La loi Handicap du 11 février 2005 reconnaît aux organismes de placement spécialisés (OPS) une mission de service public dans le champ de l’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire et leur participation au service public de l’emploi.

L’article 101 de la loi du lundi 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, modifiant l’article L. 5214-3-1 du Code du travail, vient renforcer le rôle de ces organismes en élargissant, à compter du lundi 1er janvier 2018, leurs missions au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

« Cette disposition vise à sécuriser les parcours professionnels de façon à faciliter l’accès à l’emploi, prévenir les ruptures, gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, fragilisées par un contexte économique qui rend le marché du travail plus sélectif », explique le ministère du Travail. Cette mesure a également pour objectif de simplifier et rendre plus lisible le service rendu, tant aux personnes handicapées – demandeurs d’emplois, salariés, agents des fonctions publiques, travailleurs indépendants – qu’aux employeurs.

La Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du Travail, l’AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle emploi lancent donc un appel à projets en vue du conventionnement des futurs OPS. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 11 octobre 2017, à 12 heures.

Pour télécharger le dossier d’appel à projets, rendez-vous sur le site internet du ministère du Travail.