Travailleurs handicapés : désignation des nouveaux organismes de placement spécialisés

Suite à l’appel à projets lancé le 1er septembre 2017, le ministère du Travail vient de publier la liste des organismes de placement spécialisés (OPS). Ces nouveaux organismes sont entrés en fonction le mardi 2 janvier 2018 pour accompagner l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

C’est la loi Handicap du 11 février 2005 qui reconnaît aux OPS une mission de service public dans le champ de l’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire (article L. 5214-3-1 du Code du travail). L’article 101 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, modifiant l’article précité du Code du travail, élargit la mission des OPS au maintien dans l’emploi, à compter du 1er janvier 2018. Cette disposition vise à sécuriser les parcours professionnels, afin de faciliter l’accès à l’emploi, prévenir les ruptures, gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette mesure a également pour ambition de simplifier et rendre plus lisible le service rendu, tant aux personnes en situation de handicap (demandeurs d’emploi, salariés, agents publics) qu’aux employeurs publics et privés.

« Afin d’initier des projets répondant aux exigences de sécurisation des parcours et de rapprochement des missions d’insertion professionnelle et de maintien en emploi », dixit le ministère, l’État, l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle emploi ont donc lancé un appel à projets sur les territoires. À l’issue de l’analyse des projets déposés, 98 porteurs de projets, seuls ou en partenariats, ont été sélectionnés.

Les conventions entre l’État, l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle emploi et les porteurs de projets retenus doivent permettre de définir des objectifs partagés entre les acteurs et de définir une offre de service adaptée aux territoires dès le 1er janvier 2018, en complémentarité de celle réalisée par les opérateurs de droit commun, notamment Pôle emploi.

Pour plus de lisibilité à l’intention des travailleurs handicapés et des entreprises et administrations qui bénéficient actuellement des services des Cap emploi et des Sameth, il a été décidé de conserver l’appellation Cap emploi-Sameth durant les premiers mois de l’année 2018. Un nouveau logo et une nouvelle identité graphique seront élaborés dans les prochains mois, afin de traduire l’évolution des missions des organismes de placement spécialisés.

La liste des porteurs de projets retenus est à consulter en ligne : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/liste-ops-pdf.pdf