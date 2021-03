La CNSA publie le 2e baromètre des MDPH

Publié par la CNSA, le baromètre des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) mesure certaines activités de ces structures et la perception des personnes handicapées et de leurs proches sur leur MDPH. Diffusée début mars, la 2e version s’enrichit de données sur le délai moyen des droits ouverts en matière de scolarisation et le taux de décisions d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée.

La scolarisation des enfants handicapés

Le nouvel indicateur mesure le délai moyen des droits ouverts en matière de scolarisation, qu’il s’agisse de l’orientation scolaire de l’enfant (en classe ordinaire, en unité d’enseignement pour l’inclusion scolaire…) ou des autres mesures propres à assurer son insertion scolaire, comme une aide humaine ou du matériel pédagogique adapté.

La RQTH sans limitation de durée

Le baromètre comporte donc désormais un indicateur sur le taux de décisions d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée. Celui-ci vient compléter le panel d’informations disponibles sur l’attribution de droits à vie. La première version du baromètre proposait déjà les taux de décisions d’attribution sans limitation de durée de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (mentions invalidité, stationnement, priorité).

Le baromètre des MDPH est organisé autour de cinq thématiques. À savoir :

Les droits sans limitation de durée (droits à vie) accordés aux personnes ;

La scolarisation des enfants handicapés ;

La durée de traitement des demandes ;

L’intensité de l’activité des MDPH ;

La satisfaction des personnes handicapées et des familles à l’égard de leur MDPH.

Cette nouvelle édition du baromètre propose également des données actualisées sur les droits à vie accordés aux personnes, le délai de traitement des demandes, la satisfaction des personnes et de leur famille. Le site de la CNSA permet d’accéder à l’ensemble des indicateurs par département. La prochaine version du baromètre sera publiée à la fin du mois mai 2021.