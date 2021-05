Le Guide des prestations CAF 2021 s’enrichit de trois nouveautés

Publié début mai par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), le Guide des prestations regroupe toutes les informations sur les allocations et les services des Caisses d’allocations familiales (CAF) pour faciliter la vie des allocataires et leur accès à l’information. Cette édition 2021 comprend trois nouveautés : le service des pensions alimentaires, l’allocation journalière du proche aidant et l’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant.

Le service public des pensions alimentaires : depuis le mois de janvier 2021, les CAF jouent le rôle d’intermédiaire entre les parents séparés ou en cours de séparation pour faciliter le versement de la pension alimentaire ;

L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant : versée aux parents touchés par le décès d’un enfant (entre la vingtième semaine de grossesse et les 25 ans de l’enfant) ;

L’allocation journalière du proche aidant (AJPA) : versée à toute personne qui cesse son activité pour s’occuper d’un proche en perte d’autonomie ou handicapé.

Découpé par thématiques, le Guide des prestations permet de savoir, pour chaque situation de vie, les prestations auxquelles chacun peut prétendre. Par exemple :

La prime d’activité, lorsque l’on travaille avec un revenu modeste ;

La prime de naissance et la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), à l’arrivée d’un nouvel enfant ;

Les allocations familiales lorsqu’on élève plusieurs enfants ;

Les aides au logement, si l’on paie un loyer ou un prêt avec des ressources modestes ;

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes en situation de handicap.

Le guide est consultable en ligne, dans une version interactive. Le lecteur peut ainsi, au fil de sa lecture, cliquer sur les liens qui renvoient vers les services en ligne ou les pages dédiées du site www.caf.fr.