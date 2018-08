FIPHP : le taux d’emploi record n’empêche pas de fortes restrictions budgétaires

Pour la troisième année consécutive, le taux d’emploi légal des personnes en situation de handicap poursuit sa progression au dessus 5 %. Il est de 5,49 %. Cela représente 240 691 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) dans l’ensemble des fonctions publiques. La fonction publique territoriale est la plus exemplaire avec un taux d’emploi de 6,62 %, soit plus de 103 000 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE). Le taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap y est de 6,27 %.

Les recrutements des BOE atteignent un niveau record

La pyramide des âges des BOE illustre un vieillissement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Les BOE de moins de 25 ans représentent 1 % de la population, les plus de 56 ans composent quant à eux plus de 55 % de l’effectif. Le taux d’emploi global des BOE sur le territoire s’améliore. Huit régions atteignent ou dépassent le taux de 6 % de personnes en situation de handicap en 2017.

L’évolution du nombre de recrutements total et par fonction publique a atteint un niveau record en 2017 avec 18 044 recrutements de BOE dans la fonction publique territoriale en 2017 et 28 262 dans l’ensemble des fonctions publiques. L’évolution du nombre de maintiens dans l’emploi total et par fonction publique quant à lui se stabilise avec 16 575 maintiens dans l’emploi toutes fonctions publiques confondues dont 7 805 dans la territoriale.

Les résultats sont en progression constante dans les cinq missions du Fonds d’insertion pour les personnes en situation de handicap (FIPHFP). Ces missions concernent la valorisation de l’apprentissage, la contribution à un environnement professionnel numérique accessible, l’aide au maintien dans l’emploi, le soutien à la formation et le recrutement des BOE.

Les aides financières du FIPHFP ont vocation à se réduire

L’apprentissage reste un dispositif majeur d’accès à l’emploi dans la fonction publique. Sous l’impulsion des pouvoirs publics, le FIPHFP souhaite d’ailleurs renforcer l’apprentissage comme dispositif d’accès et de pérennisation dans l’emploi dans les années à venir. 4,6 % des apprentis de la Fonction publique sont en situation de handicap. 1 000 apprentis par an sont aidés par le FIPHFP chaque année, et un tiers des apprentis sont recrutés à l’issue de leur contrat d’apprentissage.

La formation reste également un enjeu majeur pour le FIPHFP. 9,46 millions d’euros, c’est le montant total des financements dédiés à la formation en 2017. 4,44 millions d’euros d’aides directes ont été attribués en faveur de la formation (formation des personnes en relation avec les agents, communication, information, sensibilisation, apprentissage). 5,02 millions d’euros ont été financés de manière indirecte par le FIPHFP à travers les partenariats avec l’Agefiph et le CNFPT.

Les aides financières du FIPHFP ont cependant vocation à se réduire à l’avenir. Ses interventions sont impactées par la forte baisse des contributions. Ainsi en 2017, le montant des interventions du FIPHFP a baissé de 18 % par rapport à l’année 2016. Le succès du FIPHFP a pour conséquence une baisse des recettes. Les contributions atteignent le niveau le plus bas depuis la création du fonds. Pour la cinquième année consécutive, les contributions du fonds sont inférieures aux dépenses d’intervention.

Pour les partenaires sociaux, les restrictions budgétaires annoncées demeurent incompréhensibles face aux excellents résultats déjà obtenus par le FIPHFP.